Comédia nacional, "O Diário de Tati" será exibido na UFMS neste domingo

O Autocine Campo Grande irá transmitir napara sétima edição neste domingo (23), a comédia nacionaldo “O Diário de Tati”, com a atriz Heloísa Périssé.



A exibição do filme começa às 18 horas, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Mas só poderá assistir quem retirou os ingressos sexta-feira (21), na Praça dos Imigrantes.



O projeto é realizado pelo Governo do Estado, por meio de sua Fundação de Cultura (FCMS); Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e o Serviço Social do Comércio (Sesc).



Sinopse



“Diário de Tati” (Brasil/2012/90min/comédia/Livre) com direção de Mauro Farias, conta a história de Tati (Heloísa Périssé) que escreve tudo no seu diário, onde relata detalhes do verão em que ficou de recuperação na escola e suas tentativas de esconder da sua mãe o boletim. Durante esse período, a garota conheceu Anita (Márcia Cabrita), a nova e espirituosa namorada do seu pai. Foi neste verão também que ela sofreu por amor, pensando em Zeca (Thiago Rodrigues), o rapaz mais bonito da escola. Tati tem muitas histórias para contar: suas neuroses, brigas com a mãe, as cantorias do pai, as disputas com as amigas, e claro novo amor (Marcelo Adnet).

