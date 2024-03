Concurso de cosplayers do Sesc Geek no Norte Sul, terÃ¡ mais de R$ 1.600 em prÃªmios

O Sesc Geek 2024 acontece no Norte Sul Plaza entre os dias 23 de março e 7 de abril, com concursos de cosplayers, shows, museu interativo e karaokê.

As inscrições serão on-line, com início no dia 23 de março até o dia 6 de abril e estarão no link da bio do @sescms @nortesulplaza e @museudovideogameoficial.

Quem passar pelo shopping ainda poderá conferir os trabalhos de diversos artistas locais, colecionadores, show de hipnose, tatuagem Geek e muito mais. Outras duas atrações são o Museu Itinerante do Videogame e o campeonato de Just Dance.

O concurso de cosplay será no encerramento do evento, no dia 7 de abril, às 17 horas. Todos os participantes do torneio precisam confirmar suas inscrições dentro do Museu do Videogame Itinerante, no dia do desfile, 2 horas antes do início.

E tem premiação, para o 1º Lugar - $950,00 em Vale Compras +2 diárias no hotel Sesc Bonito, em quarto contêiner, com direito a um acompanhante;

Já o cosplayer que ficar em 2° lugar, leva- R$430 em Vale Compras + 3 meses de mensalidades gratuitas na academia do Sesc + 2 vouchers de alimentação gratuita no restaurante Sesc Sabor e Arte.



O 3º lugar - R$240 em Vale Compras* + 2 vouchers de alimentação gratuita no restaurante Sesc Sabor e Arte.

