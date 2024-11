Confederação Nacional do Comércio é contra a redução da jornada de trabalho

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que tramita no Congresso Nacional colocando um fim à escala 6x1, teve manifestação contrária da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) sobre a jornada de trabalho reduzida.

Conforme a entidade, a não redução de salário para acompanhar a redução da jornada. "Implicará diretamente no aumento dos custos operacionais das empresas. Esse aumento inevitável na folha de pagamento pressionará ainda mais o setor produtivo, já onerado com diversas obrigações trabalhistas e fiscais".

"O impacto econômico direto dessa mudança poderá resultar, para muitas empresas, na necessidade de reduzir o quadro de funcionários para adequar-se ao novo cenário de custos, diminuir os salários de novas contratações, fechar estabelecimento em dias específicos, o que diminui o desempenho do setor e aumenta o risco de repassar o desequilíbrio para o consumidor. Com isso, antecipamos que, ao invés de gerar novos postos de trabalho, a medida pode provocar uma onda de demissões, especialmente em setores de mão de obra intensiva, prejudicando justamente aqueles que a medida propõe beneficiar".

Para a CNC, os parlamentares devem reavaliar esta proposta e buscar alternativas que promovam o desenvolvimento econômico, a preservação dos empregos e o bem-estar dos trabalhadores "sem onerar excessivamente as empresas e comprometer a estabilidade do mercado de trabalho brasileiro".

Além disso, as atividades comerciais e de serviços exigem uma flexibilidade que pode ser comprometida com a implementação da semana de quatro dias, dificultando o atendimento às demandas dos consumidores e comprometendo a competitividade do setor. A CNC acredita que a redução da jornada de trabalho deve ser discutida no âmbito das negociações coletivas, respeitando as especificidades e limitações de cada setor econômico e evitando a imposição de uma regra única.

