Confira a lista de convocados do processo seletivo da Semed

A prefeitura publicou no Diário Oficial (Diogrande) desta quinta-feira (17), a convocação de candidatos aprovados em processos seletivos da Secretaria Municipal de Educação (Semed), para os cargos de assistente de educação infantil e motorista de transporte escolar.

Os aprovados para o cargo de motorista devem comparecer na Prefeitura, no Paço Municipal, localizado na Avenida Afonso Pena, 3.297, às 8h, nesta sexta-feira (18).

Quanto aos candidatos aprovados da 2851ª à 2900ª colocação para o cargo de assistente de educação infantil, a data de apresentação também é na próxima quinta-feira (24), no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Semed, às 8 horas.

Para todos os cargos, a documentação solicitada deverá ser entregue no momento da orientação dos candidatos, conforme cronograma anexo na edição desta quinta-feira do Diogrande, onde também é possível verificar a relação completa dos documentos a serem entregues. Outras informações podem ser obtidas por meio do portal eletrônico da prefeitura: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

