No lançamento dos 120 anos da capital, Marquinhos fala em "gestão com amor"

A Prefeitura de Campo Grande lançou nesta quinta-feira (1) a programação especial em comemoração ao Aniversário de 120 anos da capital sul-mato-grossense.

Os eventos, que acontecerão m de 1º a 31 de agosto, foram anunciados pelo prefeito Marquinhos Trad, na Esplanada Ferroviária, evento que contou com a presença do Governador Reinaldo Azambuja.

A cerimônia começou com Marquinhos ao lado da vice Adriane Lopes, comentando sobre as mudanças e responsabilidades com a capital. "Estamos trabalhando com amor, não temos o mesmo volume de obras de gestões anteriores que fizeram milhares de obras, mas algumas nos orgulham, as casas que atendem crianças com problemas diversos, a nova quatorze de julho, a restauração da Ernesto Geisel”, disse o prefeito .

Marquinhos também comentou das dificuldades de ser gestor. "Quem quiser ser governador, tem que ser prefeito antes , pra entender as dificuldades que estão nas cidades", explicou antes de apresentar o calendário de aniversário.

Serão 155 atividades nestes festejos , indo desde serviços à população como palestras, apresentações culturais, capacitações, até inaugurações e início de obras.

O calendário também conta com cultura e atividades voltadas para as regiões periféricas da cidade, como a nova edição do projeto Arte no Meu Bairro, que abre o palco para apresentações de músicos, bandas e duplas locais.

A capital tera o Festival do Sobá da Feira Central, Festival Gastronômico da Bom Pastor, Stock Car, Rally dos Sertões entre outros.

Deixe seu Comentário

Leia Também