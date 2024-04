Confira os novos valores de pedágio da MS-306

Com autorização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS), a Way-306 Concessionária da Rodovia MS-306 reajustou as tarifas básica e por eixos nas três praças de pedágio da rodovia em Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia.

O valor da tarifa básica e das tarifas por categoria de veículo também foram homologados pela Agência.

A tarifa básica (categoria 1) aplicada a veículos de passeio passará de R$ 11,80 para R$ 12,20, que corresponde à variação do índice de reajuste do período de um ano, conforme previsto no Contrato de Concessão.

Conforme a Agems, o reajuste foi homologado depois da concessionária atender os pré-requisitos exigidos no Contrato de Concessão. Confira:

