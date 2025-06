Confirmado! Imagine Dragons anuncia shows em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo

A banda norte-americana Imagine Dragons anunciou, nesta quinta-feira (26), uma série de apresentações no Brasil como parte da "Loom World Tour", que promove o sexto álbum de estúdio do grupo, Loom, lançado em junho de 2024.

Com sucessos como "Eyes Closed", "Nice to Meet You", "Wake Up" e "Take Me to the Beach", o novo trabalho embala o retorno da banda liderada por Dan Reynolds ao país após cerca de um ano.

Os shows estão marcados para o fim de outubro. A primeira apresentação acontecerá no dia 26, em Belo Horizonte, no Estádio Mineirão.

Em seguida, o grupo se apresentará em Brasília, no dia 29, na Arena BRB Mané Garrincha. O encerramento da passagem pelo Brasil será em São Paulo, no dia 31, no Estádio MorumBIS.

As vendas de ingressos terão início escalonado. Clientes Santander Select e Private Banking terão acesso a uma pré-venda exclusiva no dia 1º de julho. No dia seguinte, 2 de julho, será a vez dos demais clientes do banco.

A venda para o público geral começará no dia 3 de julho, com ingressos disponíveis a partir das 12h (horário de Mato Grosso do Sul), no site da Ticketmaster Brasil, e a partir das 13h nas bilheterias oficiais.

Clientes Santander poderão parcelar os ingressos em até cinco vezes sem juros, enquanto os demais poderão parcelar em até três vezes.

Confira os detalhes de cada show:

Belo Horizonte 26 de outubro de 2025 (domingo)

Local: Estádio Mineirão

Abertura dos portões: 16h | Show: 21h (horário local)

Pista Premium: R$ 460 (meia) | R$ 920 (inteira)

Cadeira Inferior Roxa: R$ 380 (meia) | R$ 760 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 380 (meia) | R$ 760 (inteira)

Pista: R$ 290 (meia) | R$ 580 (inteira)

Cadeira Superior: R$ 270 (meia) | R$ 540 (inteira)

Brasília 29 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Abertura dos portões: 16h | Show: 21h (horário local)

Pista Premium: R$ 425 (meia) | R$ 850 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 360 (meia) | R$ 720 (inteira)

Pista: R$ 230 (meia) | R$ 460 (inteira)

Arquibancada: R$ 230 (meia) | R$ 460 (inteira)

São Paulo 31 de outubro de 2025 (sexta-feira)

Local: Estádio MorumBIS

Abertura dos portões: 16h | Show: 21h (horário local)

Pista Premium: R$ 470 (meia) | R$ 940 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 460 (meia) | R$ 920 (inteira)

Cadeira Superior: R$ 430 (meia) | R$ 860 (inteira)

Pista: R$ 280 (meia) | R$ 560 (inteira)

Arquibancada: R$ 245 (meia) | R$ 490 (inteira)

