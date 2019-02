Confronto na fronteira da Venezuela com Brasil deixa dois mortos

O governo de Roraima informou neste sábado (23) que dois venezuelanos morreram em confrontos em uma área perto da fronteira da Venezuela com o Brasil. Desde o início do dia, o clima é de tensão na região fronteiriça. Forças de segurança venezuelanas bloqueiam a entrada de ajuda humanitária e manifestantes protestam para a entrada de alimentos e remédios no país.



De acordo com nota da Secretaria de Saúde de Roraima, cinco venezuelanos, feridos por armas de fogo, receberam os primeiros atendimentos em Pacaraima, cidade que faz fronteira com a Venezuela. O estado de saúde deles é grave e eles foram elevados para o Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista.



Desde ontem (22), o hospital recebeu nove pacientes feridos nos conflitos em uma cidade a cerca de 70 quilômetros da fronteira com o Brasil. Um dos paciente teve traumatismo craniano e outro lesão no tórax por arma de fogo. Um paciente, em estado grave, respira com ajuda de aparelhos.



No total, 16 venezuelanos foram atendidos em hospitais públicos do estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também