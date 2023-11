Construtora vence licitação e decoração natalina em Campo Grande custará R$ 2,2 milhões

A empresa Construtora JLC LTDA. foi anunciada como a vencedora da licitação para a decoração natalina de Campo Grande neste ano. O resultado, divulgado ontem, segunda-feira (13), no Diogrande (Diário Oficial do município), revelou que a contrutora conquistou o contrato pelo valor de R$ 2.291.416,94.

Comparado ao ano anterior, em que a iluminação decorativa demandou R$ 2.479.979,06 milhões, a proposta da Construtora JLC representará uma economia de 188.562,12 mil reais aos cofres públicos.

A Construtora JLC assumirá a responsabilidade pelo fornecimento, instalação e desinstalação da decoração natalina em locais estratégicos da capital.

Segundo informações do edital, todos os materiais, montagens, serviços, itens decorativos e demais componentes da decoração natalina deverão ser providenciados pela empresa vencedora. Esses elementos serão submetidos à inspeção e aprovação da fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISEP antes da instalação.

O cronograma prevê que as luzes serão acesas no dia 1º de dezembro de 2023, com a possibilidade de adiamento mediante solicitação da administração. Já o desligamento está programado para o dia 15 de janeiro de 2024, sujeito a antecipação ou adiamento também a critério da administração municipal.

O edital estabelece que qualquer defeito, vício ou incorreção identificado durante a execução dos serviços deve ser corrigido em até 1 dia pela empresa, sem ônus financeiro para a prefeitura, conforme notificação da fiscalização.

Os locais contemplados pela decoração natalina incluem avenidas de grande movimentação, como Afonso Pena, Duque de Caxias e Mato Grosso, além de outros pontos como a Praça Ary Coelho e os cruzamentos entre as vias Ceará x Joaquim Murtinho, Cônsul Assaf Trad x Zulmira Borba, Cônsul Assaf Trad x Sr. do Bonfim, João Arinos x Rotatória Pedrossian e Gury Marques x Rotatória Coca-Cola.

