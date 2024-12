'Coro canta' na igreja após mulher descobrir a traição do pastor na ceia de Natal; vídeo

Durante um culto na Igreja Assembleia de Deus, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, na última quinta-feira (26), a esposa do pastor Ruan, Aryana Medeiros, usou a palavra para revelar a infidelidade do marido.

“Agora a oportunidade é minha, gente. Hoje de manhã eu hackeei o celular do meu esposo e descobri que ele está ficando com a levita Laís, esposa do Patrick. Estão aí os prints, quem quiser ver, estão aí as mensagens”, afirmou ela.

Ainda segundo ela, a amante e o marido teriam passado o Natal com Aryana e o pastor. “E ele é tão cara de pau, que ela passou o Natal na minha casa”, completou antes de sair no tapa com a suposta amante.

Fiéis tentaram intervir, mas a situação saiu do controle. Alguns fiéis e líderes religiosos pedem que Ruan Sérgio seja afastado de suas funções até que as denúncias sejam esclarecidas.

