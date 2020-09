Coronavirus mata ex-vereador

Da redação, com informações da mídia local

O ex-vereador de Corumbá, Carlos Alberto Machado, morreu na quarta-feira (2), vítima da Covid 19. Ele estava internado desde o mês de agosto no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Santa Casa daquela cidade.

Natural de Aquidauana, Carlos foi vereador no município de Paranhos. Também foi presidente do Centro Padre Ernesto Sassida de Promoção Humana e Ambiental (CENPER), delegado sindical da 4ª Delegacia Sindical dos Agentes Tributários de Mato Grosso do Sul e vice-presidente da Câmara Municipal de Corumbá.

Carlos Alberto Machado era formado em Ciências Exatas pela Universidade Federal de Mato Grossos do Sul, com especialidade em Matemática era Fiscal Tributário Estadual e por três vezes foi eleito vereador em Corumbá. Como suplente exerceu mandato no Legislativo Municipal ao longo de 2018.

O ex-vereador morreu após contrair o Coronavírus, seguindo todas as recomendações, não houve velório, ele foi sepultado na madrugada desta quinta-feira.

Deixe seu Comentário

Leia Também