Coronavírus "paralisa" Cotolengo e entidade precisa de doações urgentes

A Cotolengo Sul-Mato-Grossense, entidade que atende crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral grave ou sequelas neurológicas, suspendeu seus trabalhos por conta do coronavírus e precisa urgente de alimentos e itens de higiene.

Apesar de suspender os trabalhos, a entidade mantém o atendimento às famílias em suas casas. Para isso, estão precisando com urgência de alimento oral Pediasure, fraldas geriátricas nos tamanhos XG e XXG, produtos de higiene em geral, bem como luvas, álcool em gel e máscaras.

“Nesse cenário de pandemia, tivemos uma queda brusca em todos os tipos de doações. A contribuição das pessoas ajuda na manutenção da nossa entidade. Com mais essa doação, poderemos salvar vidas e levar mais qualidade de vida e melhorias no atendimento de nossas crianças”, destaca o diretor presidente do entidade, padre Valdeci Marcolino

Para mais informações sobre o Cotolengo, basta entrar em contato pelo número (67) 99847-3719 (WhatsApp). Os interessados podem, também, acessar o site www.cotolengo.com.br ou, ainda, efetuar doações acima de R$ 5, na seguintes contas bancárias: Banco do Brasil: Ag 4211-0, CC 83.584-6; ou Bradesco: Ag 5239, CC 9215-0

O Shopping Campo Grande instalou dois novos pontos de arrecadação das doações: um no Carrefour e outro na Drogasil no primeiro piso, próximo a Praça Centra), e Carrefour.

As doações podem ser realizadas todos os dias, no horário de funcionamento do Shopping, das 12h às 20h, e das 12h às 18h aos domingos.

