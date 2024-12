Coronel David critica decreto que limita uso de força armada

Saiba Mais Brasil Lula assina decreto que limita uso de força armada por policiais

Após a publicação do decreto do governo federal que estabelece novas regras para o uso da força pelas polícias brasileiras, o deputado estadual Coronel David (PL) publicou nesta semana um vídeo em que se posiciona contra a medida.

Para o parlamentar, a representa uma “invasão de competência dos estados” e enfraquece a atuação policial no combate ao crime organizado.

“Enquanto as facções criminosas atiram com fuzis contra a polícia e inocentes, o governo quer que as forças de segurança se defendam com armas de choque elétrico. É um verdadeiro escárnio contra o cidadão!”, afirmou sobre o texto que estabelece o uso de armas de fogo como último recurso.

Para o deputado, tais medidas ignoram a realidade enfrentada pelas forças de segurança no país, especialmente em estados como Mato Grosso do Sul, onde o tráfico de drogas e o crime organizado representam desafios diários.

Para Coronel David casos isolados de erros cometidos por policiais acabam sendo usados para generalizar e criminalizar toda a categoria. “São milhares de atendimentos diários realizados com competência, respeito e sucesso; mas basta um caso isolado para que toda a polícia brasileira seja crucificada. Essa narrativa é injusta e desonesta. Quem paga o preço por isso é o cidadão de bem e os próprios policiais, que arriscam suas vidas para nos proteger”, destacou.

Assista ao vídeo:

