Covid-19: Santa Casa abre contratação de técnicos de enfermagem para início imediato

A Santa Casa está reabrindo novos leitos e abre contratação de 100 técnicos de enfermagem para início imediato, em razão do aumento de casos da Covid-19 em Mato Grosso do Sul.

As inscrições online podem ser feitas no site santacasacg.org.br ou entrega pessoalmente do currículo no prédio administrativo na Rui Barbosa, em frente ao Pronto Socorro.

Informações pelo telefone 3322-4204.

