CPI da Energisa sorteia residÃªncias que terÃ£o os relÃ³gios periciados

As unidades consumidoras que terão os medidores eletrônicos de energia periciado na CPI da Energisa, realizada pela Assembleia Legislativa, foram sorteados nesta segunda-feira (16), após da triagem feita pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), onde dos 2.289 processos relativos à cobrança abusivo, 300 foram sorteados para terem seus relógios investigados por especialistas da Universidade de São Paulo (USP).

“O sorteio eletrônico é o mais rápido e transparente. Dos 300 sorteados, serão periciados 200, atendendo o que é determinado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), considerando a população de Campo Grande. Optamos em fazer 100 a mais caso aconteça imprevistos, como unidade fechada ou não autorizada. A partir do dia 18 será contado o prazo de sete dias úteis para retirada dos relógios. No dia 27 será realizado o transporte do material para São Carlos. Todos os envolvidos podem acompanhar como forma de garantir total lisura no processo”, informou o relator da CPI, deputado Capitão Contar (PSL).

Os equipamentos serão analisados pela equipe técnica do Departamento de Engenharia da USP, que irá produzir os laudos. Perícia técnica credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) também participará do estudo.

As possíveis irregularidades nas contas de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, são investigadas desde novembro de 2019. As denúncias ou reclamações direcionadas à CPI, podem ser feitas de forma sigilosa através do número: (67) 3389-6509 ou no e-mail [email protected]

