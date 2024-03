Criadora de "Os Backyardigans" morre aos 72 anos

Um colega de profissão de Janice Burgess, a criadora do desenho “Os Backyardigans”, que ficou no ar de 2004 a 2013, Fracaswell Hymam, informou pelo Instagram que a produtora norte-americana faleceu na última segunda-feira (04).

“Janice apareceu com seu humor de língua ácida, lenços Hermès esvoaçantes e cigarros onipresentes. Em vez de superintendente, ela se tornou uma amiga. Ela reconheceu minha magia antes de mim e garantiu que eu estivesse presente e sendo considerado para muitos dos programas que surgiram em meu caminho, incluindo LITTLE BILL e TAINA”, disse o Fracaswell na publicação.

Janice morreu aos 72 anos, e a causa da morte não foi divulgada pelo amigo. “Sentirei falta da minha querida amiga. Descanse em paz. Ah, como rimos….”, finalizou ele.

