Denúncias no Procon podem ser feitas pelo celular nesta Black Friday

Nesta sexta-feira (27), acontece, oficialmente, o “Black Friday” — evento anual que promete grandes descontos em lojas online e físicas em todo Brasil. Com isso, o Procon de Mato Grosso do Sul, vai disponibilizar canais de atendimento ao cidadão on-line.

Com o intuito de garantir os direitos do consumidor e facilitar a denúncia, sem que precise enfrentar filas, quem possui celular com internet poderá fazer a denúncia, formalizando a reclamação pelo MS Digital. O procedimento todo entre o acesso ao app e a conclusão da queixa não leva nem 5 minutos e tem a mesma legitimidade de uma denúncia presencial, pois cai direto no sistema do Procon.

O consumidor precisará preencher seis etapas: tipo de denúncia, tipo de local, anexo de até três fotografias, descrição do ocorrido em até 200 caracteres, endereço do estabelecimento com opção de captura automática da localização do denunciante, e finaliza com o envio da denúncia sujeita a todas as consequências legais.

No entanto, as reclamações e denúncias também poderão ser feitas pelo método presencial, o Procon estadual em parceria com o Procon municipal estará com um posto avançado de atendimento na rua Barão do Rio Branco com a 14 de julho, em frente a agência da Caixa Econômica Federal.

O Superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão orienta o consumidor a acompanhar a evolução de preço do produto de desejo e ficar atento ao cumprimento da oferta divulgada pois a venda casada é muito comum. Outro direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor é de que produtos em promoção tem direito a garantia de 90 dias se o produto tiver vício, dano ou defeito.

Para as compras virtuais, Salomão recomenda sempre verificar o cadeado de segurança na página de navegação e printar as telas para comprovação. O Procon disponibiliza uma lista de sites não recomendados no MS Digital e no site da instituição.

“A dica principal é denunciar. Se for pelo aplicativo, tire foto, faça com que seu direito seja efetivo. O Procon está à disposição de toda sociedade também na rua Barão do Rio Branco com a 14 de julho. Se caso algum fornecedor praticar algum abuso, o Procon vai agir imediatamente”, destaca Salomão.

Aplicativo:

Disponível nas lojas virtuais para versões IOS e Android, o MS Digital foi desenvolvido para reunir o máximo de serviços públicos, ocupando pouco espaço nos aparelhos celulares. Para se ter uma ideia, a ferramenta ocupa apenas 32 MB de armazenamento, enquanto apps de troca de mensagens instantâneas, por exemplo, chegam a atingir 86 MB.

Desenvolvido pela Superintendência de Gestão da Informação (SGI), o MS Digital conta com 80 serviços ativos e 15 mil usuários cadastrados. De acordo com o coordenador de sistema de informação e conteúdo, Sandro Chacha, desde seu lançamento a ferramenta passa por aprimoramento contínuo e não há um limite de serviços a serem disponibilizados na plataforma, desde que simplifiquem a vida do cidadão sul-mato-grossense.

