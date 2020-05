Detran desmente multa para motoristas sem máscara

O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Rudel Trindade, desmentiu mensagem que circula nas redes sociais sobre a obrigatoriedade das máscaras para motoristas.

A fake news, que não se sabe a origem ou quando começou a circular, tinha o falso teor de "alertar" os motoristas para as multas que seriam aplicadas pelo Detran e Polícia Militar caso eles dirigissem sem o uso das máscaras de proteção contra o coronavírus.

"A partir de amanhã quem estiver dirigindo sem máscara e quem estiver dentro do carro a multa custa R$ 128. Todos devem usar máscara dentro do carro", diz a mensagem.

O "alerta" ainda especifica as multas que seriam aplicadas pelo órgão estadual. "Multa vem como dirigir sem uso de itens de segurança, 3 pontos na carteira. Isso serve para motos também".

De acordo com Rudel o caso não aconteceu só no MS, e deixou claro que a mensagem é falsa. "Hiper fake. Correu o Brasil todo isso", falou o diretor-presidente do Detran.

