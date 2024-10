Dia das Crianças: Artistas fazem peças exclusivas disponíveis na Casa do Artesão

Para pais, tios e padrinhos que queiram presentear de forma mais criativa, a Casa do Artesão, unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), está oferecendo peças diferenciadas e brinquedos feitos especialmente por artesãos locais para a Semana das Crianças.

A Casa do Artesão está localizada na Avenida Calógeras, 2050, no Centro de Campo Grande. Telefone para contato: (67) 3383-2633.

As opções variam entre bichos do Pantanal, amigurumis, pelúcias, jogos, camisetas, chinelos e livros infantis que valorizam a cultura regional. Além disso, essas peças podem servir como decoração para quartos infantis.

As obras à venda incluem criações de diversos artesãos: Alexandra Sampaio, responsável pelos amigurumis; Rosemeire Moura, que confecciona bichos de pelúcia; Dario Escavassa, que faz petecas; Neil Costa, criador do jogo de bozó; e Djalma Martins, que confecciona dominós e jogos da memória com temática da fauna pantaneira. A autora Mara Calvis também participa com seus livros infantis.

Segundo Eliane Torres, coordenadora da Casa do Artesão, a unidade recebe, anualmente, diversas mercadorias e artesanatos voltados para o Dia das Crianças, produzidos por artesãos que já expõem no local há algum tempo. “Nós temos capivaras, jacarés, dominós, petecas e muitos outros itens para a criançada. Presentear com artesanato é uma forma de valorizar a arte regional e mostrar às crianças a importância da nossa fauna e flora”, explica Eliane.

