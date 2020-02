Dias Toffoli vai inaugurar escola no Nova Lima

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, cumpre agenda em Campo Grande nesta sexta-feira (13), onde participará da inauguração da Escola Estadual Lino Villachá, no bairro Nova Lima.

Antes da inauguração, o ministro visitará o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), às 9h30 e segue às 11 para o Nova Lima. Na agenda oficial também consta reuniões no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS), Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF/SP-MS) e Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS).

Mato Grosso do Sul é o 17º Estado a receber a visita. Dias Toffoli já esteve em Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

