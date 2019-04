Diretoria eleita da Cassems toma posse na próxima sexta-feira

No dia 12 de abril, às 17h, será realizada a posse da nova diretoria da Cassems para o triênio 2019-2022, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Tomarão posse os conselhos de Administração e Fiscal eleitos no último dia 1° de março, ocasião na qual o atual presidente Ricardo Ayache foi reconduzido ao cargo com 97% dos votos válidos e movimentação de 12.850 beneficiários em todo o estado. A cerimônia acontecerá após a Assembleia Geral Ordinária (AGO).

Para o próximo triênio, a diretoria pretende modernizar o atendimento por meio da ampliação do acesso dos beneficiários via celular aos serviços digitais do plano de saúde. A modernização das Unidades do interior, também faz parte dos planos futuros. Além da implantação da Clínica da Família em municípios de médio porte para atender da primeira à melhor idade e a expansão dos serviços em unidades próprias.

Haverá a expansão de programas de prevenção no interior e a construção de mais Centros Odontológicos. Os grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade é uma das prioridades da diretoria, com a ampliação do "Eu me Amo eu me Cuido 60+", programa voltado para pessoas entre 60 e 65 anos, e um programa de cuidados para a pessoa com deficiência.

A eleição Cassems de 2019 teve chapa única. Encabeçada pelo atual presidente da Caixa dos Servidores, Ricardo Ayache, o 1º vice-presidente, Ademir Cerri, e o 2º vice-presidente, Alexandre Jr Costa. Em oito anos à frente da Cassems, a diretoria, que segue na administração, entregou aos beneficiários 14 centros odontológicos, sete centros de diagnósticos, quatro academias com parceiros, quatro centros de prevenção, um centro integrado de atenção psicossocial, uma clínica da família e dez hospitais próprios.



Assembleia Geral Ordinária

No mesmo dia, às 14 horas, acontece a 18ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) de Prestação de Contas, referente ao ano de 2018, da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. O evento é aberto a todos os servidores estaduais que são beneficiários, contudo, somente os titulares da Caixa dos Servidores têm direito ao voto.

Na assembleia são realizadas a apresentação do relatório de atividades, a prestação de contas do Conselho de Administração, a apresentação dos pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2018.

