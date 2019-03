Dia da Mulher: 72% dos colaboradores da Cassems são mulheres

Conforme a pesquisa “Dashbord RH - Perfil da Equipe 2018”, a Cassems possui 72% de mulheres em seu quadro de funcionárias. Durante todo o mês, o setor de Recursos Humanos do plano de saúde em Campo Grande realiza palestras às sextas-feiras, na sede, que contribuam para o desenvolvimento profissional e pessoal das funcionárias. No dia da mulher, quem inicia o ciclo de ministrações é a médica Ginecologista e diretora de Assistência à Saúde da Caixa dos Servidores, Maria Auxiliadora Budib, com o tema: “O Caminho do Autoconhecimento” sobre a importância do autoconhecimento e autocuidado para combater a desigualdade de gênero.

A supervisora de desenvolvimento organizacional do setor de Recursos Humanos, Vanêssa Leite Juca Trivelatto, explica que a intenção dos encontros é proporcionar às colaboradoras um momento de reflexão. “Assim, podemos parar e pensar não apenas sobre os vários papéis que executamos, ou sobre as dificuldades e desigualdades de seremos mulheres, mas sobre a importância de nos permitirmos olharmos para nós mesmas; questionarmos nossas atitudes e validarmos diariamente nossos propósitos de vida. Ter um tempo para si é uma forma de se conhecer e também de se redescobrir como mulher”.

De acordo com o estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) de 2017, as mulheres trabalham em média 7,5 horas a mais que os homens por semana devido à jornada dupla, que inclui tarefas domésticas e trabalho remunerado. Apesar da taxa de escolaridade delas serem mais alta, a jornada também é alta.

Ainda, de acordo com Vanessa Trivelatto, discutir autoconhecimento é importante, pois devido aos múltiplos papéis que a mulher executa no seu cotidiano, os seus planos, expectativas e desejos deixam de se tornar prioridade. “Queremos que as colaboradoras se questionem sobre o que têm feito por si mesmas ultimamente, que através do autoconhecimento, encontremos estímulos para lidar com a dinâmica desse mundo; equilibrando de forma inteligente e saudável as várias mulheres que habitam dentro de nós”.

As colaboradoras do plano de saúde mostram-se participativas e interagem com as atividades oferecidas. Danielle Araújo, assistente administrativa dos Programa de Prevenção, afirma que o seu desejo para esta data é que as mulheres sejam o que elas queiram ser. “Tanto na vida pessoal, quanto no trabalho e seus investimentos. Desejo que as colaboradoras sejam felizes e tenham espaço, como já temos, mas que alcancemos mais coisas”.

A enfermeira visitadora do Hospital de Campo Grande, Sonia Ferreira da Silva, salienta que gostaria que mulheres tivessem mais autoestima no seu cotidiano. “Desejo que as mulheres tenham mais respeito por si mesmas e também, que sejam respeitadas pelos homens ao seu redor”.

As funcionárias do setor Jurídico também colocam as suas pautas para o Dia da Mulher. A assistente de regulação, Rita Pereira Cândida, deseja mais união do gênero feminino. “Ao fazer uma análise histórica da data de hoje, desejo para mim crescimento e evolução; espiritual, pessoal, como pessoa de maneira geral. Para as demais mulheres, sororidade, pois nós temos visto noticiários sangrentos e cruéis de violência de gênero. Desejo que sejamos mais irmãs”.

Como uma liderança da Caixa dos Servidores, Maria Auxiliadora afirma a importância do protagonismo feminino para o desenvolvimento das funções no meio corporativo. “Nossa empresa está sempre atenta nesse ato de olhar uma colaboradora ou beneficiária como integrante de sua própria existência. Então, as nossas funcionárias recebem hoje muitas informações sobre violência, sobre nosso estudo com a ONU (Organização das Nações Unidas), sobre o autoconhecimento necessário, equilíbrio na vida, ser um ser humano realizado e não apenas um profissional realizado. É isso o que queremos, pessoas felizes, construtoras, que constroem sonhos, e estamos construindo”.

Deixe seu Comentário

Leia Também