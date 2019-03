Corrêa homenageia mulheres com Troféu Celina Jallad

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul entregou, nesta sexta-feira (8), o Troféu Celina Jallad a personalidades femininas que se destacam no estado.

Para o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), que propôs a homenagem, Mato Grosso do Sul é exemplo na elaboração de políticas públicas e ações de combate à violência contra as mulheres. “Com tantos boletins de ocorrência sendo lavrados, com trabalho da polícia militar e da polícia civil, com toda uma rede funcionando, nós entendemos que, claro que as mulheres estão se encorajando a denunciar os maus tratos, mas mostra também que muita coisa era escondida e hoje está aparecendo como resultado de várias ações, entre elas, a instalação da primeira Casa da Mulher Brasileira do país em Mato Grosso do Sul, que é exemplo para outros estados”, disse.

O troféu entregue durante a homenagem leva o nome da ex-deputada Celina Jallad e foi instituído pelo Projeto de Resolução 03/2011 de autoria da ex-deputada Dine Hashioka. “A Celina faz muita falta na nossa Casa de Leis. Era uma deputada muito atuante e representativa na Assembleia. Essa Sessão também é uma homenagem a ela, que terá nossa admiração e respeito eternamente”, finalizou Paulo Corrêa.

Homenageadas – Receberam o troféu as seguintes personalidades: Dione Hashioka, Mara Caseiro, Adiles do Amaral Torres, Ana Claudia O.M. Medina, Sra. Conceição (Bonito), Mirian Fatima Comparin Correa, Madalena Aparecida da Silva, Lilian Fernande de Oliveira Afonso Dias, Maria de Lourdes Tapparo, Dra. Ezilda Aparecida Araujo, Therezinha de Alencar Salem, Fabricia Oliveira Wanderley Flores, Morgana França Paiva Gavagliere, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, Mara Rubia Benites Gamon, Mariana Lobato Arruda, Reni Domingos dos Santos, Vera Simone Gargione Adames Paes, Gisele de Almeida Serra Barbosa, Josephina Fernandes Capillé, Maritza Silveira Cogo, Maria Auxiliadora Martins, Carolina Conceição Silva Marques Rosa, Rubia da Silva Borges Loureiro e Elizângela Martins Biazotti.

