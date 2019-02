Corrêa dará continuidade às demandas da indústria, diz Longen

Após a posse do deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) para comandar a Assembleia Legislativa pelos próximos dois anos, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, afirmou que o setor industrial anseia pela continuidade do trabalho que o parlamentar desenvolveu para atrair novas indústrias a Mato Grosso do Sul no tempo que presidiu a Comissão de Indústria, Comércio e Turismo da Casa de Leis.

Para Longen, a posse do Paulo Corrêa como presidente da Assembleia Legislativa significa um alinhamento com a produção. “Enquanto presidente da comissão responsável por analisar os projetos para o setor produtivo, o deputado trabalhou com afinco para trazer empresas e gerar empregos, além de ajudar vários municípios”, lembrou.

Depois de tomar posse como presidente da Casa de Leis, Paulo Corrêa elencou uma série de pautas a serem trabalhadas em prol da continuidade do desenvolvimento da indústria estadual, envolvendo impostos, atração de novos empreendimentos, além da Rota Bioceânica.

“O que pudermos fazer para reduzir a carga tributária, faremos. Também vamos trabalhar para atrair novas indústrias e, com a ajuda dos prefeitos, usar todos os instrumentos legais para interiorizar o desenvolvimento, porque cada município desse Estado quer receber uma indústria, mas é preciso analisar a aptidão deles”, disse o novo presidente da Assembleia.

Paulo Corrêa também destacou a importância de dar andamento a viabilização da Rota Biocecânica para alavancar a capacidade de exportação e escoamento da produção do Estado. “É preciso que esse projeto saia do papel porque Mato Grosso do Sul vai estar na metade do caminho da rota. É um sonho porque será possível transportar soja, carne e outras matérias-primas”, analisou.

