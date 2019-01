Em cerimônia de posse da OAB, Longen relembra parceria entre instituições

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, compareceu na cerimônia de posse do presidente reeleito OAB/MS, Mansour Elias Karmouche e relembrou ações feitas entre as instituições e os grandes resultados obtidos até o momento.

Longen complementa que aguarda por mais parcerias e que o trabalho em conjunto se intensifiquem ainda mais. E destaca que para 2019 o estado tem diversas demandas, mas com o fortalecimento da parceira a expectativa é trazer bons resultados.

O presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche, ressalta que as parcerias são fundamentais e com nova gestão busca estimular o fortalecimento com Fiems.

“ As parcerias desenvolvidas entre OAB e Fiems são importantíssimas. Quando temos uma sociedade civil organizada, com a participação de todas as entidades em conjunto, a cidadania ganha muito mais”, relata Mansour.

