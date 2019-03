Ayache fala em “muito trabalho” ao ser reeleito na Cassems

O presidente reeleito da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), Ricardo Ayache, foi reconduzido à presidência do plano de saúde com 97% dos votos válidos e agradeceu aos votos falando em muito trabalho. “A nossa chapa percorreu todo o estado, conversando com o servidor, e isso resultou numa participação muito boa do beneficiário do interior. O importante é que nós conseguimos mais uma vez, com muito trabalho, muito esforço, com muita ousadia, mas, sobretudo, com muito coração, muita alma, entregar para as pessoas aquilo que elas desejam”, disse.

Ayache ainda salientou o comprometimento do servidor público que, ao participar do pleito, traz confiança e crédito para a continuidade do trabalho realizado. “O resultado dessas eleições nos credencia a dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido. A participação dos beneficiários é muito importante para a construção do nosso futuro. É muito bom ver tanta gente envolvida para fortalecer a nossa gestão. Com a confiança dos servidores em nós depositada e com a experiência que adquirimos todos esses anos, o nosso futuro será ainda mais promissor”.

A eleição aconteceu na última sexta-feira (1º). Com a finalização da contagem dos votos, dos 12.781 votos válidos, 12.398 beneficiários titulares confiaram seus votos para a "Chapa 1: Inovar sempre pra fazer mais", para administrar a Caixa dos Servidores no triênio 2019-2022.

Conforme os números divulgados pela Comissão Eleitoral no sábado à noite, 12.854 servidores públicos estaduais compareceram às urnas, sendo que, dentre eles, 2.003 servidores votaram em trânsito (voto em separado), havendo também 213 votos em branco, 65 votos nulos e outros 74 impugnados, totalizando 12.781 votos válidos, que foram destinados à Chapa 1.

As eleições foram representadas por uma única chapa e a comissão eleitoral recolheu votos dos servidores do estado em urnas de votação da capital e em quase todos os municípios do interior.

