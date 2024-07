Dois aeroportos brasileiros aparecem entre os 10 melhores do mundo; confira

Foi divulgado nesta terça-feira (9) o ranking internacional AirHelp Score, que classifica os melhores aeroportos do mundo com base na avaliação de usuários, com dois terminais brasileiros na lista.

No ranking, foram listados 239 aeroportos, que foram avaliados por 17,5 mil usuários de 64 países. Foram analisados os dados de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024, levando em conta a pontualidade dos voos, opinião dos clientes quanto à qualidade dos serviços oferecidos e qualidade das lojas e restaurantes.

O aeroporto internacional de Brasília, no Distrito Federal, apareceu em 5º lugar na lista, e o de Belém, no Pará, na 9ª posição. O aeroporto de Hamad, no Qatar, apareceu em primeiro lugar, seguido do Aeroporto da Cidade do Cabo, na África do Sul, em segunda posição, com o Aeroporto Chubu Centrair, no Japão, em terceiro.

O número de terminais brasileiros entre os melhores do mundo aumenta para quatro na lista dos 20 melhores, com o Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes em 14º lugar e o Aeroporto Internacional Belo Horizonte/Tancredo Neves em 19º.

