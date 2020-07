Dourados faz campanha para ajudar jovem com tumor ósseo no crânio

Flávio Veras, com informações do Dourados News

Uma campanha foi lançada em Dourados para ajudar o jovem Bruno Gabriel Torraca, de 21 anos, a fazer uma cirurgia urgente. Jovem foi diagnosticado com um tumor corrosivo no osso do crânio,

Segundo reportagem do site Dourados News, único meio possível nesse momento é o particular, a meta é arrecadar R$ 45 mil. Devido a doença, Torraca já teve paralisia facial. Na página criada com a vaquinha virtual (clique aqui para acessar), é relatado que ele sentia muitas dores de cabeça e no ouvido.

Após o diagnóstico, ficou na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) para tentar ajuda em outro estado, pois a cidade não dispõe desse atendimento na Rede Pública. Há duas semanas, porém, o ouvido do jovem começou a sangrar muito. Com dor, ele também sofreu uma paralisia facial. Ainda segundo o relato com pedido de ajuda, o tumor no osso do crânio, que tem provocado esses problemas, é benigno, porém corrosivo.

“Devido à pandemia, o SUS não está fazendo cirurgias, e com muita procura encontramos alguns profissionais que fazem a cirurgia em nossa cidade, porém essa cirurgia vai ter q ser feita particular. Se não fizer logo o procedimento, eu posso perder os movimentos para sempre, ou posso ter uma meningite. Então estamos buscando ajuda de todas as formas possíveis”, explicou.

Para ajudar, além da vaquinha virtual, também foi disponibilizada uma conta bancária na Caixa Econômica Federal, agência 0562, Op: 013, C/p: 123832-7, em nome de Edinéia Solange Torraca. A família também está vendendo uma rifa e para quem tiver interesse em adquirir o telefone de contato é o 67 98414-1763.

