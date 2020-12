Eclipse Solar poderá ser visto em partes do Brasil nesta segunda; confira

Sarah Chaves com informações do ClimaTempo

Um Eclipse solar acontece nesta segunda-feira (14) e será visível em parte do Brasil. As pessoas localizadas na faixa de observação desse eclipse vão perceber que o Sol ficará parcialmente “cortado”, isso porque, apesar desse eclipse ser considerado um Eclipse Solar Total, o que será observado no Brasil é um Eclipse Solar Parcial.

A observação só será possível dependendo das condições meteorológicas. Um céu cheio de nuvens, a chuva, ou mesmo nuvens que não provocam chuva, e totalmente nublado como ocorre hoje em Campo Grande, impedem a apreciação dos astros ou, no mínimo, atrapalham bastante.

Infelizmente para o eclipse solar, as condições meteorológicas não são das melhores. A maioria das áreas no Brasil onde ocorrerá o eclipse solar parcial estará com grande quantidade de nuvens.

O eclipse solar será um Eclipse Solar Total apenas para as pessoas localizadas em uma estreita faixa que se prolonga sobre oceano Pacífico Sul, passa pelo sul do Chile e da Argentina e avança por uma porção do oceano Atlântico Sul.

Em parte do Brasil o que se poderá observar é um Eclipse Solar na sua forma parcial. Posto isso, vamos agora saber quais regiões do Brasil irão observar o Eclipse Solar de 14 de dezembro de 2020 e seus horários aproximados.

De acordo com o mapa ilustrado, os brasileiros localizados abaixo da linha verde poderão contemplar esse eclipse como um Eclipse Solar Parcial.Vale ressaltar que os horários indicados nesta figura seguem o horário de Brasília e são aproximados.

Todo o evento deste eclipse solar ocorre entre 12 horas e 15 horas e neste período. Em muitas áreas será preciso paciência porque o sol vai ficar brigando com as nuvens para aparecer. Mas no Rio Grande do Sul, onde ocorre a maior porcentagem do disco solar eclipsado, as condições para visualização são moderadas a boas.

O professor Marcos Calil preparou uma montagem super especial para transmitir o eclipse solar.Essa transmissão possui uma parceria com a Climatempo, a Sabina Escola Parque do Conhecimento, o Instituto Iprodesc, o Planetário de Santo André e o Núcleo de Observação do Céu.

A tabela mostra a porcentagem do disco solar que será coberto (eclipsado) em cada capital brasileira. Os valores foram aproximados.

Como Observar

Observar um eclipse solar requer alguns cuidados para não prejudicar sua visão. O primeiro deles é que não pode observar o evento diretamente.

Entre os instrumentos usados para observar o fenômeno estão óculos especiais ou máscara de soldador. Também podem ser usados telescópios, binóculos e câmeras, mas apenas se estiverem com filtros adequados na objetiva ou abertura, que permitam ser direcionados ao sol. Não podem ser usados óculos de sol convencionais, chapas de raio-X ou negativos de filmes —todos esses métodos podem causar danos permanentes à visão

A Nasa também irá fazer a transmissão do fenômeno, clique aqui para acompanhar.

