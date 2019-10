Economista do agronegócio Geraldo Melo assumirá Incra

O economista Geraldo Melo Filho, do agronegócio, será o novo presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), assumindo a função do general João Carlos Jesus Corrêa. A mudança foi publicada na edição desta quinta-feira (17) do Diário Oficial da União.

O novo presidente do órgão era, até então, secretário-adjunto de Relacionamento Externo da Casa Civil. Foi, até agosto deste ano, diretor técnico da Associação de Criadores de Guzerá e superintendente da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária (CNA). O seu pai, Geraldo Melo, principal figura política do PSDB no Rio Grande do Norte, era dono da usina de açúcar São Francisco.

A demissão de Corrêa já havia sido anunciada após o secretário especial de Assuntos Fundiários, Nabhan Garcia, ter reclamado de “falhas no trabalho do Incra”, o que expôs uma crise entre o secretário, a ala militar do governo e o próprio Ministério da Agricultura.

Corrêa, ao se despedir do cargo em mensagem enviada a um núcleo restrito de servidores do Incra, disse que se tornara uma “pedra no sapato” por contrariar interesses e até mesmo por atacar “verdadeiras organizações criminosas”.

O Incra é responsável por executar a reforma agrária e o ordenamento fundiário nacional. Desde o início do governo Bolsonaro, o órgão é subordinado ao Ministério da Agricultura. Antes, o instituto era vinculado à Casa Civil.

