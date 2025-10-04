Menu
Menu Busca sábado, 04 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

"Ela é igual a gente", diz Leonardo sobre Ana Castela

Enquanto o sogro declara torcida, Ana Castela segue firme na parceria pessoal e profissional com Zé Felipe

04 outubro 2025 - 17h31Brenda Assis     atualizado em 04/10/2025 às 19h20

Leonardo não escondeu a admiração por Ana Castela depois de passar alguns dias ao lado da cantora durante uma viagem ao Pantanal. A boiadeira acompanhou o novo affair, Zé Felipe e o sogro em um passeio de pescaria em família, momento que parece ter aproximado ainda mais os três.

Em entrevista ao Portal do João, o sertanejo se derreteu em elogios à artista. “É uma pessoa maravilhosa, a gente está se conhecendo, mas já deu para notar que ela é uma pessoa igual a gente mesmo, simples. E música muito boa que eles estão lançando, é uma versão da Shania Twain”, disse Leonardo, referindo-se à parceria entre Ana e Zé.

O cantor ainda ressaltou o potencial do casal dentro do mercado musical: “Creio eu que é o que o povo está precisando aí no mercado. E eles estão muito bem, são jovens, têm uma força muito grande para trabalhar. E a gente está aí com fé em Deus, com Deus na frente, e o resto é ele.”

Enquanto o sogro declara torcida, Ana Castela segue firme na parceria pessoal e profissional com Zé Felipe. Os dois acabam de lançar o single Sua Boca Mente, adaptação em português do hit You’re Still the One, de Shania Twain.

Durante a gravação do DVD de 15 anos de carreira de Naiara Azevedo, em São Paulo, a cantora comentou o relacionamento: “A internet tenta fazer a gente pular etapas, mas a gente está seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando e está todo mundo muito feliz, graças a Deus.”

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Ilustrativa /
Política
Governo lança consulta pública para baratear CNH; veja o que pode mudar
Por matar o amigo da ex, homem pega 18 anos de prisão em Campo Grande
Cidade
Por matar o amigo da ex, homem pega 18 anos de prisão em Campo Grande
MPT-MS adere à campanha "Caixa Encantada"; veja os pontos de coleta no Estado
Geral
MPT-MS adere à campanha "Caixa Encantada"; veja os pontos de coleta no Estado
Reprodução/SportTV
Geral
JD1TV: Gambá interrompe partida entre Osasco e Barueri e põe aletas para correr
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
'Preso' em casa, Moraes manda defesa decidir se Bolsonaro quer dar entrevistas
Reprodução /
Justiça
GCM afastado por agredir suspeito quer reconsideração da Justiça e arma de volta
Policial feminina -
Justiça
STF estabelece regras de altura para concurseiros a cargos de segurança pública
A honraria foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa
Geral
Presidente do Paraguai recebe título de sul-mato-grossense em visita histórica a MS
Wesley Batista, acionista e integrante do Conselho de Administração da JBS
Geral
JBS investe no Paraguai para diversificar produção e ampliar presença global
Foto: PMA
Geral
PMA e Ibama não encontram indícios de onça na Capital, mas mantém monitoramento

Mais Lidas

Gisele foi esfaqueada e carbonizada
Polícia
Mulher conversou com irmã uma hora antes de ser morta e carbonizada na Capital
Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Gisele e Anderson morreram na noite de hoje
Polícia
Mulher assassinada e carbonizada pelo marido é identificada; o suspeito tirou a própria vida
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande