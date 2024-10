Ela voltou! Caixa relança a 'raspadinha' com prêmios de até R$ 2 milhões

De volta! A Caixa Econômica Federal relançou nesta segunda-feira (14), a Loteria Instantânea, popularmente conhecida como "raspadinha". A modalidade, com prêmios de R$ 2,50 a R$ 2 milhões, estará disponível nas lotéricas a partir do dia 2 de novembro deste ano.

Criadas em 1990, as "raspadinhas" foram suspensas em 2015, por determinação do Ministério da Fazenda, e extintas oficialmente em 2016. Após quase uma década, a modalidade retorna repaginada, com novo visual e mais prêmios, informou a instituição.

A criação da Loteria Instantânea é respaldada pela Lei 13.155/2015, que instituiu a Loteria Instantânea Exclusiva, e pelo Decreto 11.675/2023, que regulamentou sua comercialização.

Parte da arrecadação das apostas será destinada a repasses sociais, incluindo cultura, esporte, segurança e seguridade social, informou a Caixa.

Ainda de acordo com a instituição, as loterias instantâneas são os jogos com mais chances de o apostador ganhar. (veja a probabilidade mais abaixo)

Como apostar

Para jogar, basta adquirir o bilhete em uma unidade lotérica, raspar a área de jogo e verificar se foi premiado ou não de acordo com as instruções. As apostas custam de R$ 2,50 a R$ 20.

A premiação é imediata e os valores de até R$ 2.259,00 (por bilhete) podem ser resgatados nas unidades lotéricas. Já os prêmios acima dessa quantia devem ser retirados em agências da Caixa.

Segundo a instituição, em média, um em cada três bilhetes será premiado. Os detalhes das premiações estarão no verso dos tickets.

Ainda de acordo com a Caixa, as estampas dos bilhetes terão temáticas variadas. Para o lançamento, os temas serão "Trevo da Sorte", "Só o Ouro", "Roda da Sorte", "Caça ao Tesouro" e "VIP".

