Eleições OAB-MS: Conheça a chapa de Bitto Pereira que tem apoio de 31 subseções

Com média de 90% de aprovação, o candidato à reeleição, Bitto Pereira tem o apoio de todas as 31 subseções da OAB no Mato Grosso do Sul.

A chapa de Bitto Pereira, “Pelo futuro da OAB”, para o triênio 2025-2027, foi registrada na última terça-feira (8) ao lado de sua futura diretoria e futuro conselheiros seccionais e federais que vão representar a advocacia do Mato Grosso do Sul pelos próximos três anos.

Saiba Mais Cidade Bitto lança chapa de reeleição na OAB

“Hoje começa um novo capítulo nessa bela história que estamos construindo coletivamente pela advocacia sul-mato-grossense”, disse o presidente da OAB-MS.



“Um novo projeto se apresenta, com novas ideias e responsabilidade, trabalho com amor e humanidade pela maior e mais respeitada entidade de classe do Brasil”, apontou o conselheiro federal da OAB e ex-presidente da OAB-MS, Mansour Elias Karmouche.

As eleições da OAB-MS acontecerão no dia 22 de novembro de forma presencial em Campo Grande e nas subseções por todo o estado do Mato Grosso do Sul.

Candidatos da chapa “Pelo futuro da OAB”



Diretoria Seccional

Presidente: Luís Cláudio Alves Pereira – OABMS nº 7.682

Vice-Presidente: Camila Cavalcante Bastos – OAB/MS nº 16.789

Secretário-Geral: Luiz Renê Gonçalves do Amaral – OAB/MS nº 9.632

Secretária-Geral Adjunta: Letícia Arrais Miranda Guimarães – OAB/MS nº 23.983

Diretor-Tesoureiro: Fábio Nogueira Costa – OAB/MS nº 8.883

Conselho Seccional Titular

Alex Ribeiro Campagnoli – OAB/MS nº 17.405-A

Aline Coelho Granzotto – OAB/MS nº 13.365

Ana Maria Medeiros Navarros Santos – OAB/MS nº 6.380

André Luiz Garcia de Freitas – OAB/MS nº 6.160

Andressa Nayara Moulie Rodrigues Basmage Machado – OAB/MS nº 12.529

Andriela de Paula Queiroz Aguirre – OAB/MS nº 12.365-A

Antônio Teixeira da Luz Ollé – OAB/MS nº 13.029

Arnaldo Escobar – OAB/MS nº 8.777

Beatriz Fonseca Sampaio Stuart – OAB/MS nº 9.272

Bianca Della Pace Braga Medeiros – OAB/MS nº 10.943

Bruna Cândido Diniz Teixeira – OAB/MS nº 26.053

Bruna Milan – OAB/MS nº 22.946

Bruno Mendonça de Azambuja – OAB/MS nº 18.690

Caio Cesar Pereira de Moura Kai – OAB/MS nº 22.950

Caio Magno Duncan Couto – OAB/MS nº 15.936

Camila Faria Gonçalves da Silva – OAB/MS nº 15.731

Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho – OAB/MS nº 12.353-B

Carlos Rogério da Silva – OAB/MS nº 8.888

Carolina Cury Braff – OAB/MS nº 13.748

Caroline Lemos Karmouche – OAB/MS nº 17.284

Cecília Saad Cruz – OAB/MS nº 10.620

Christiane Gonçalves da Paz – OAB/MS nº 10.081

Chrystian de Aragão Ferreira dos Santos – OAB/MS nº 25.173

Cláudia Bossay Assumpção Fassa – OAB/MS nº 7.670

Cláudia Guimarães Vieira – OAB/MS nº 13.796

Daniel Iachel Pasqualotto – OAB/MS nº 19.600-A

Davi Araújo Quadros – OAB/MS nº 17.479

Denise Tiosso Sabino – OAB/MS nº 6.833

Diogo Ferreira Rodrigues – OAB/MS nº 12.085

Douglas de Oliveira Santos – OAB/MS nº 14.666

Eliton Carlos Ramos Gomes – OAB/MS nº 16.061

Felipe Ramos Baseggio – OAB/MS nº 8.944

Felipe Simões Pessoa – OAB/MS nº 16.155

Giulliano Gradazzo Catelan Mosena – OAB/MS nº 13.646

Guilherme Almeida Tabosa – OAB/MS nº 17.880

Guilherme Azambuja Falcão Novaes – OAB/MS nº 13.997

Gustavo Cruz Nogueira – OAB/MS nº 10.669

Gustavo Gottardi – OAB/MS nº 8.640

Heitor Canton de Matos – OAB/MS nº 21.998

Heloisa Nonato de Lima – OAB/MS nº 25.499

Heloysa Vareschini Furtado – OAB/MS nº 16.637

Herika Cristina dos Santos Ratto – OAB/MS nº 13.155

Ilson Roberto Morão Cherubim – OAB/MS nº 8.251

Isa Maria Formaggio Marques Guerini – OAB/MS nº 11.853

Jackeline Torres de Lima – OAB/MS nº 14.568

Janaína Galeano Silva – OAB/MS nº 10.139

Jaqueline Villa Gwozdz Rodrigues – OAB/MS nº 11.154

Jéssica Caroline Ferreira dos Reis – OAB/MS nº 23.694

João Paulo Calves – OAB/MS nº 15.503

João Paulo Mendonça Thomazini – OAB/MS nº 13.777

José Armando Cerqueira Amado – OAB/MS nº 11.292

Julianna Lolli Ghetti – OAB/MS nº 18.988

Juliano Tannus – OAB/MS nº 10.292

Larissa Marques Brandão – OAB/MS nº 19.574

Lauane Braz Andrekowisk Volpe Camargo – OAB/MS nº 10.610

Lucas Arguelho Rocha – OAB/MS nº 21.855

Luciana Ramires Fernandes Magalhães – OAB/MS nº 10.995

Luiz Carlos Ormay Junior – OAB/MS nº 19.029

Márcio Ricardo Gardiano Rodrigues – OAB/MS nº 7.527-B

Maria Caroline Scheeren do Valle – OAB/MS nº 10.549

Maria Clara Cintra Paim – OAB/MS nº 24.328

Maria Fernanda Carli de Freitas Muller – OAB/MS nº 11.963

Marília Bachi Comerlato Paschoalick – OAB/MS nº 22.372

Michell Moreira Caiçara – OAB/MS nº 20.078

Michelly Bruning – OAB/MS nº 9.269

Murillo Pereira Cruvinel – OAB/MS nº 15.109

Natália Feitosa Beltrão de Morais – OAB/MS nº 13.355

Nikollas Breno de Oliveira Pellat – OAB/MS nº 18. 471

Nubielli Dalla Valle Rorig – OAB/MS nº 12.878

Paula Coelho Barbosa Tenuta – OAB/MS nº 8.962

Paulo de Tarso Azevedo Pegolo – OAB/MS nº 10.789

Paulo Eugênio Souza Portes de Oliveira – OAB/MS nº 14.607

Raíssa Duailibi Maldonado Carvalho – OAB/MS nº 20.769

Raquel da Silva Borges – OAB/MS nº 25.701

Renata de Cássia Moraes Nicodemos – OAB/MS nº 18.240

Salvador Divino de Araújo – OAB/MS nº 12.444

Sebastião Rolon Neto – OAB/MS nº 7.689

Sidnei Escudero Pereira – OAB/MS nº 4.908

Stevão Martins Lopes – OAB/MS nº 12.336

Thaís Nascimento Moreira – OAB/MS nº 19.174

Tiago Bunning Mendes – OAB/MS nº 18.802

Valéria Ferreira de Araújo Oliveira – OAB/MS nº 13.716

Vania Aparecida Stefanes Antunes – OAB/MS nº 9.086

Vitória Faverão Junqueira de Andrade – OAB/MS nº 22.810

Wilson Vilalba Xavier – OAB/MS nº 13.341



Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados

Presidente: Gabriel Affonso de Barros Marinho – OAB/MS nº 16.715

Vice-Presidente: Marta dos Carmo Taques – OAB/MS nº 3.245

Secretário-Geral: Euclydes José Bruschi – OAB/MS nº 5.127

Secretária-Geral Adjunta: Ildália Aguiar de Souza Santos – OAB/MS nº 16.599

Diretor-Tesoureiro: Roberto Santos Cunha – OAB/MS nº 8.974



Conselho Federal Titular

Alexandre Ávalo Santana – OAB/MS nº 8.621

Daniel Castro Gomes da Costa – OAB/MS nº 12.480

Fabíola Machetti Sanches Rahim – OAB/MS nº 10.828

Gaya Lehn Schneider Paulino – OAB/MS nº 10.766

Mansour Elias Karmouche – OAB/MS nº 5.720

Mara Regina Goulart – OAB/MS nº 10.325



Diretoria Da Escola Superior Da Advocacia

Diretor-Geral: João Paulo Sales Delmondes – OAB/MS nº 17.876

Vice-Diretora Geral: Renata Alves Amorin – OAB/MS 19.102

Secretário-Geral: Luís André de Carvalho Macena – OAB/MS nº 22.689-B

Secretário-Geral Adjunto: Juliana Medina de Aragão – OAB/MS nº 10.036

Tesoureiro: Régis Santiago de Carvalho – OAB/MS 8.019.

Diretoria: Bitto Perera (presidente), Camila Bastos (Vice-Presidente), Luiz Renê Amaral (Secretário-Geral), Letícia Miranda (Secretária-Adjunta) e Fábio Nogueira (Tesoureiro).

Reportar Erro

Saiba Mais Cidade Bitto lança chapa de reeleição na OAB

Deixe seu Comentário

Leia Também