Eliana perde o celular dentro da mansão e decide comprar outro

A apresentadora Eliana revelou, na quarta-feira (21), que perdeu o aparelho celular dentro de casa e afirmou em Stories no Instagram que irá comprar um novo.

Nos Stories do Instagram, ela disse que sua filha, Manuela, está na fase de esconder as coisas. "Estão me perguntando o que aconteceu com a minha câmera do celular, que tá ruim, né gente? Eu perdi o meu celular, na verdade. E aí peguei um celular antigão que eu tinha, tô usando ele. Então é isso. Fica embaçado, as pessoas ficam [falando]: 'Ai, limpa a câmera'. Não tem o que limpar, não. Acho que é a resolução desse celular", explicou.

Apesar do perrengue, a loira agradeceu a companhia carinhosa de seus fãs. "Mas enfim, o mais importante é estar com vocês, certo? Quando eu tiver um tempinho vou comprar outro celular e vocês vão amar as imagens, vai ficar bem melhor", falou.

Por fim, Eliana garantiu que comprará um celular novo caso não o ache. "Eu perdi o meu celular em casa mesmo, então estou aguardando. Se der, eu vou achar; se não, eu vou comprar outro. Porque a Manu, ela pega as coisas e esconde. Está nessa fase. E às vezes eu não acho nunca mais. Em algum momento eu vou encontrar ele. Espero encontrar em breve, se não eu vou ter que comprar mesmo outro. Manuzinha é mesmo danada, gente", comentou.

