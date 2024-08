Elias Mendes deixa comando da TV Educativa

Uma exoneração a pedido assinada pelo governador Eduardo Riedel e publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (15) traz alteração no cargo de diretor-presidente da Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a publicação Elias Mendes Oliveira pediu para sair e em seu lugar entra Orlando Braz Loureiro Junior, ex-diretor de Jornalismo da TV Anhanguera.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também