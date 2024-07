Em cinco meses, indústria de MS abriu 5.151 novas vagas formais de emprego

Conforme levantamento do Observatório da Indústria, o conjunto da atividade industrial foi responsável em maio pela abertura de 532 postos formais de trabalho em Mato Grosso do Sul.

Já no acumulado de janeiro a maio, são 5.151 vagas abertas pela indústria, resultante de 45.252 contratações e 40.101 demissões, alcançando uma participação de 26% do total de vagas abertas no estado no período indicado.

De acordo com a pesquisa, as atividades industriais que mais abriram vagas no mês de maio foram: Abate de bovinos (+265); Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração (+119); Construção de edifícios (+93); Fabricação de álcool (+80); Serviços especializados para construção (+73); Obras de alvenaria (+68); Abate de suínos (+62); Fabricação de açúcar (+50).

Já as atividades industriais que mais abriram vagas no acumulado de janeiro a maio foram: Fabricação de álcool (+969); Abate de bovinos (+785); Abate de aves (+309); Construção de edifícios (+299); Fabricação de açúcar (+243); Obras de alvenaria (+227); Extração de minério de ferro (+226); Serviços especializados para construção (+212); Construção de rodovias e ferrovias (+208); Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração (+204); Abate de suínos (+188).

Em relação aos municípios, constata-se que em 50 deles as atividades industriais registraram saldo positivo de contratação no período de janeiro a maio de 2024, proporcionando a abertura de 6.896 vagas. Por outro lado, em outros 27 municípios as atividades industriais registraram saldo negativo, proporcionando o fechamento de 1.745 vagas.

Entre as cidades com saldo positivo destacam-se: Campo Grande (+2.074); Dourados (+597); Nova Andradina (+529); Corumbá (+370); Três Lagoas (+367); Aparecida do Taboado (+295); Sidrolândia (+287); Paranaíba, (+232); Itaquirai, (+182); Naviraí (+172); São Gabriel do Oeste (+141); Ponta Porã (+136); Fátima do Sul (+128); Angélica (+126); Nova Alvorada do Sul (+113); Eldorado (+96).

