Em estado crítico, Hemosul precisa de sangue O- e O+

O principal centro de doações de sangue de Campo Grande, O Hemosul faz campanha para doações de sangue O- e O+. As doações diminuíram havendo falta de sangue no estoque de todo o estado.

Segundo a assessoria do Hemosul existe em estoque 7% do tipo sangíneo O- e 40% do O +. Essa estimativa abrange todos os bancos de sangue da rede que é única em todo Mato Grosso do Sul (MS) e 100% gratuita.

De acordo com a assessora Mayra Franceschi, a principal causa da diminuição das doações é o clima mais frio e o tempo seco “ por causa da baixa umidade do ar algumas pessoas contraem doenças respiratórias, muita gente fica com problemas de garganta e alergia nessa época”, afirma como sendo o motivo para que o número de doadores diminua.

Mayra explica sobre o período de crise que é de junho, julho, agosto todos os anos, motivo que levou à criação do “junho Vermelho”. “O movimento gera bastante repercussão na imprensa e na opinião publica e faz com que a contagem no estoque fique melhor durante o mês, mesmo o tempo já estando seco”, e conclui dizendo que julho e agosto todo ano é a mesma situação os doadores somem e diminui muito o número de coletas.

As doações podem ser feitas no Hemosul Coordenador na Fernando Correa da Costa, e nos locais que tem o núcleo da instituição como no Hospital Regional durante o período da manhã de segunda a sexta, e também em Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Paranaíba durante a semana de manhã.

As doações feitas nessas cidades ajuda o estado inteiro pois os centros podem realocar a doação de uma cidade a outra.

Homens: Intervalo de 60 dias e máximo de 4 doações no período de 1 ano

Mulheres: Intervalo de 90 dias e máximo de 3 doações no período de 1 ano

Os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos. Para quem tem 16 e 17 anos, é preciso estar acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal.

O doador precisa estar bem alimentando, não sendo realizada a doação em jejum.

