Em "Modo Turbo", BBB eliminará três participantes por semana; entenda

Após a eliminação de Leidy Elin na terça-feira (26), o Top 10 do BBB 24 foi definido e agora o programa entra no "Modo Turbo" até a reta final.

A partir desta sexta (29) um novo Paredão será formado e três pessoas serão eliminadas por semana até a formação do pódio com os finalistas. Sendo assim, a última Festa da Líder será realizada nesta quarta (27).

Aos domingos, um participante será eliminado e uma nova berlinda será formada logo após a Prova do Líder. Nas terças um emparedado se despede e um novo paredão se forma, repetindo a dinâmica de domingo e na quinta mais um brother se despede da casa. Em seguida, uma nova liderança será definida.

O Top 10 é composto por Alane, Beatriz, Davi, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Lucas Henrique, Matteus, MC Bin Laden e Pitel.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também