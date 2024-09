Longen participa de encontro com presidente da França em Paris

A Reunião LIDE Brasil-França aconteceu na quinta-feira (12), em Paris com a presença do presidente da Fiems, Sérgio Longen e mais 35 empresários brasileiros de grandes corporações para um encontro exclusivo com o presidente Emmanuel Macron, no Palácio Élysée.

Longen, que é presidente do Comitê de Gestão do LIDE em Mato Grosso do Sul, classificou o encontro com o presidente francês como uma oportunidade única para o empresariado brasileiro. "Esse encontro empresarial é de extrema importância para Mato Grosso do Sul. Empresários brasileiros e franceses estão sendo recebidos pelo presidente Macron em uma conversa franca e direta, nessa integração que buscamos com a comunidade europeia. O presidente Macron tem liderado esse processo de integração e acordos entre Mercosul e União Europeia", afirmou o presidente da Fiems.

Vice-presidente da FIEMS, Crosara Júnior

também esteve em missão na França ao lado

do presidente Emannuel Macron

João Doria, co-chairman do Lide, destacou que a missão do grupo é reunir pessoas e gerar negócios para o Brasil. "Estamos representando o setor produtivo empresarial de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Quanto mais negócios geramos, mais empregos produzimos, mais prosperidade promovemos. Isso ajuda Mato Grosso do Sul e o Brasil como um todo. Estamos muito felizes de estar na sede do governo francês, dialogando diretamente com o presidente da França. Tenho certeza de que Mato Grosso do Sul está muito bem representado", disse Doria.

A missão brasileira é formada por dirigentes do LIDE - Grupo de Líderes Empresariais, Lide França, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Fiems, Fiesp e Firjan.

Também presente no encontro, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck (Semadesc), frisou oportunidade de mostrar o que Mato Grosso do Sul tem desenvolvido em termos de política pública na área da sustentabilidade. "Os empresários conheceram através de um material bilíngue o potencial de Mato Grosso do Sul em atração de investimentos e qual a política de sustentabilidade implementada. Esse é o caminho estratégico de posicionar Mato Grosso do Sul como uma boa ótima de investimentos e uma referência em matéria de sustentabilidade", disse o secretário Jaime Verruck.

Entre a comitiva de 35 empresários brasileiros de grandes corporações, estão personalidades como Jacob Safra, do banco Safra, Jerome Cardier CEO da Latam, Flávio Rocha, da Riachuelo e Alexandre Birman, da Arezzo

