Empresa cria aplicativo para detectar incêndios e desmatamento

A empresa Security Care, de Joinville no norte de Santa Catarina, criou um aplicativo para ajudar no combate a queimadas e desmatamento. Eles embarcam essa semana para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde irão oferecer o sistema de graça ao governo local para ajudar nos incêndios na região do Pantanal.

O aplicativo Brasil Mais Seguro já está disponível para moradores de qualquer cidade através do Play Store, quando o usuário acessar, automaticamente o sistema faz o reconhecimento de onde ele está, e caso tenha um incêndio por perto, o sistema mostra e oferece a rota de fuga de acordo com as orientações dos órgãos de segurança.

O Ceo da empresa de tecnologia Security Care, Edivaldo Veiga, explica como o sistema do app vai ajudar as pessoas em situação de perigo. “Através de um painel de controle o aplicativo comunica que todas as pessoas que estiverem no raio da queimada, avisando que ali existe um perigo eminente, para que elas se retirem dali, inclusive com um botão de rota de fuga, e basta o usuário clicar no botão para saber para onde se deslocar e procurar ajuda."

O usuário também pode informar quando encontrar uma queimada, para que sejam tomadas as devidas providências.

A equipe de voluntários da empresa Security Care que se deslocará para o Pantanal trará a tecnologia para ser disponibilizada de forma gratuita às autoridades e comunidade da região com o intuito de ajudar na denúncia e detecção de queimadas e desmatamentos, além de estarem disponíveis com equipe de socorristas e bombeiros voluntários para ajudar com o resgate de animais ou outras necessidades levantadas pelas organizações.

O sistema será oferecido e exibido gratuitamente para o Governo de Mato Grosso do Sul. “No futuro quem pagará pelo app como forma de capitalizar é a Anatel, pois o app terá que ser ativo nos celulares de fábrica, porque quanto mais gente tiver, mais gente será salva”, alegou uma das colaboradoras do grupo de voluntários da empresa.

A conversa com o executivo estadual deve ser para que o governo de Mato Grosso do Sul, ajude a cumprir a fiscalização para que o app exista em todos os celulares, com painel de controle da Defesa Civil que avisa onde tem incêndio, cabendo ao poder público enviar recursos.

