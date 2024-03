Empresa de Campo Grande promove aÃ§Ãµes pensando nas colaboradoras

Com um ambiente de trabalho inclusivo e acolhedor para as mulheres, Digix foi criada em 2001, e hoje conta com 821 colaboradores, desses 519 são mulheres, com 23 delas somando o quadro com 33 gestores. Diante desse cenário, a empresa de softwares realiza ações em prol das colaboradoras.

Com a jornada de trabalho flexível, comitê de diversidade e inclusão, canal de denúncias para situações de assédio moral e sexual, a Digix ainda dá dois dias de folga remunerada para as colaboradoras que estão menstruadas, ou que estejam com algum desconforto durante o ciclo menstrual, sem a apresentação de um atestado médico.

A Digix foi a primeira empresa de TI do Brasil a aderir a licença menstrual. Benefício que completa um ano hoje (08), e já concedeu 720 licenças.

Essa ação fez com que a Digix esteja entre as concorrentes para receber o selo social “Empresa Amiga da Mulher”, na qual em 2022, a empresa ganhou pelo programa de estágio com enfoque nas mulheres da área da tecnologia. Além de ter sido reconhecida pela Prefeitura de Campo Grande por meio do selo “Compromisso com a Igualdade de Gênero”, que foi entregue no último dia 04.

“Todas as nossas ações aconteceram de forma muito natural, mas esses reconhecimentos demonstram que estamos no caminho certo.”, destacou Suely Almoas, CEO da Digix.

