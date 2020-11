Dona oferece R$ 500 para quem encontrar cadela que fugiu no Santo Antônio

A empresária Waleska Ferreira Jara procura pela cachorrinha, a yorkshire Cherry, que sumiu na noite de domingo (29), da residência na rua Itatiaia no bairro Santo Antônio e pagará recompensa para quem achar.



Cherry estava na casa no bairro Santo Antônio, aos cuidados da filha de Waleska, quando por volta das 19h, por causa da chuva que deixou a cadela assustada, ela acabou fugindo pelo vão do portão. “Ela é muito boazinha e vai com todo mundo. Ela está atualmente sem coleira, e a cabeça dela está um pouco raspada, pois ela estava fazendo tratamento com remédios para uma dermatite”.



Para encontrar a cadelinha Waleska alerta a todos os moradores de regiões próximas ao Santo Antonio para que quem ver Cherry, a devolva, ou entre em contato através do número (67) 99335-2546 ou 99336-1220.

A dona da Cherry ainda oferece a recompensa de R$ 500 para quem encontrá-la. “Agora estou aqui em desespero, porque há oito anos estou com ela e a gente pega amor pelos bicinhos”, finalizou Waleska.



