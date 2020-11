Empresário Geraldo Lima é mais uma vítima da Covid  

Faleceu na manhã desta quarta-feira (25) o empresário Geraldo Gonçalves de Lima, 86 anos, vítima da covid-19. Ele era dono da empresa Datalex Processamentos de Dados e deixa 4 filhos, netos e bisnetos.

Geraldo sofria de mal de Parkinson, um distúrbio do sistema nervoso central que afeta o movimento, muitas vezes incluindo tremores. No início do mês ele acabou quebrando o fêmur e precisou passar por uma cirurgia, durante a internação de recuperação no hospital contraiu o coronavírus, vindo a falecer na data de hoje.

O filho de Geraldo conta que na segunda-feira (23), ele foi diagnosticado com a doença e transferido para o Hospital do Pênfigo na saída para Sidrolândia, onde ficou internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) até a manhã de hoje. O filho, esposa e netos também testaram positivo para a doença.

Contador de formação, Geraldo foi fundador da Datalex Processamentos de Dados em 1974 em Dourados, acabou se mudando para Campo Grande quando inaugurou em 1979 uma loja Datalex na Capital. Se tornando um dos precursores da informática em Campo Grande.

O enterro será no Cemitério Park das Primaveras as 16:30, ainda nesta quarta-feira (25). Devido a pandemia, não haverá velório.

