Encontro inédito de transportadoras de MS reúne mais de 20 empresas do setor

Na última quinta-feira (18) mais de 20 donos e gestores de transportadoras se reuniram no auditório do Sicredi, em Campo Grande, com a finalidade de fortalecer a categoria em Mato Grosso do Sul, já que os desafios em relação à segurança e competitividade frente a empresas de outros estados são semelhantes, entretanto a união do mercado local é importante para o crescimento econômico do setor no estado.

Dessa maneira, o 1º Encontro de Excelência das Transportadoras foi o primeiro passo para promover o networking entre as empresas e seus colaboradores. O evento, promovido pela Transportadora Kátia Locatelli, teve a palestra de Sanger Santos, especialista em transição de carreira, coach de carreira, analista comportamental e é coautor do livro Liderança com Base nas Soft Skills.

“Os empresários precisam conhecer a fundo o segmento em que estão envolvidos no estado. Já com relação aos colaboradores, foi levantada a questão do relacionamento com a empresa em que trabalha: não importa quanto tempo ele vai passar ali, o que importa é o legado que ele vai deixar. É preciso ter a consciência de onde estamos e desenvolver a disciplina profissional frente à competitividade deste mercado”, analisou Sanger Santos.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Joilson do Amaral, considerou que o apoio da corporação nesta capacitação foi importante para o fomento da segurança do trabalho no segmento. “Eventos dessa natureza só vem somar com uma melhor prestação de serviços. Isso evita acidentes nas ruas, rodovias, o que por consequência, impacta diretamente no nosso trabalho, ou seja, em um menor esforço da corporação que fica disponível para atender outras demandas”, ressaltou.

Resultados esperados

Para Wellington Luís Cenze, dono da Cenze e Impacto Transportadora, o 1º Encontro de Excelência das Transportadoras tende a se consolidar como um evento recorrente para a união das empresas do segmento. “Acredito que esse networking, a evolução de conhecimentos e, sobretudo, a integração com outros agentes do mercado que atuam no mesmo ramo é uma necessidade para que o estado seja mais competitivo”, considerou.

À frente da organização do evento, a diretora da Transportadora Kátia Locatelli, Sandra Victorio, explica que o intuito desta primeira edição foi o de unir os transportadores em um momento de crise do setor no país. “Este é o pontapé inicial para uma mudança de mentalidade do segmento, pois se trata de uma classe desunida e a ideia foi realmente trazer todos aqui para começarmos a resolver juntos os problemas do setor, que são todos iguais”.

Já a empresária Kátia Locatelli destacou que o evento foi pensado tanto nos transportadores quanto colaboradores a fim de que a melhoria da gestão possa auxiliar tanto as empresas locais quanto seus motoristas que estão sempre nas estradas. “Espero que tenhamos resultados positivos e soluções efetivas para os problemas da categoria. Nós colocamos a segurança em primeiro lugar e todo o suporte necessário para o comprometimento dos colaboradores”, finalizou.

Transporte de cargas no Brasil só é menos perigoso do que outros em zona de guerra

Com mais de 60% das cargas no Brasil transportadas por rodovias, as transportadoras e outros profissionais do setor têm alguns desafios, assim como a falta de infraestrutura do país, que prejudica significativamente a eficiência das operações logísticas.

O Brasil ocupa a sexta colocação em um ranking de 57 países em que fazer o transporte de carga é mais arriscado, segundo pesquisa realizada este ano pelo comitê de transporte de cargas do Reino Unido – o Join Cargo Committee. O país só perde para regiões conflagradas e em guerra, como Síria, Líbia, Iêmen, Afeganistão e Sudão do Sul.

Enquanto não há infraestrutura ideal, o setor logístico tem de buscar novas alternativas para aumentar sua produtividade. A adoção de soluções de gestão de frotas e de cargas, por exemplo, trazem agilidade e segurança em sua gestão. Além dos ganhos de produtividade, é preciso destacar que a tecnologia digital é um fator fundamental para a integração do setor logístico nas novas cadeias produtivas do varejo, indústria, além dos órgãos fiscalizadores, que exigem cada vez mais eficiência dos operadores.

Deixe seu Comentário

Leia Também