Encontro regional apresenta e-notariado para os tabeliães de MS

O CNB (Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil) promove neste sábado (15), em Campo Grande, um encontro regional em parceria com a seccional do Mato Grosso do Sul e com a Anoreg/MS (Associação dos Notários e Registradores do Estado). O objetivo é apresentar aos tabeliães o e-notariado, uma plataforma online de serviços notariais, lançada em abril deste ano, que promete revolucionar a relação dos cidadãos com tabelionatos em todo o País.

Durante o encontro, que será realizado das 9h30 às 14h na sede da Anoreg/MS, os tabeliães poderão aderir à plataforma, emitindo os seus certificados digitais e tornando-se Autoridades Certificadoras - AC.

A programação do evento inclui palestras sobre o e-notariado, com o assessor do CNB, Luiz Carlos Weizenmann; sobre as inovações tecnológicas no serviço notarial, com o juiz de Direito do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), Márcio Evangelista Ferreira da Silva; e sobre os atos notariais eletrônicos, com o tabelião e presidente da seccional do Distrito Federal, Hércules Benício.

O encontro regional ainda contará com a participação do presidente do Instituto de Estudos de Protestos de Título do Brasil – Secção MS e presidente do CNB/MS, o tabelião de Notas e Protestos na Comarca de Maracaju, Leandro Augusto Neves Corrêa. "Vamos trazer para os colegas notários do Estado de Mato Grosso do Sul todo o trabalho do Conselho Federal no que concerne à tecnologia e ao notariado do futuro", afirma o tabelião.

Marco da entrada dos notários na era digital, o e-notariado está em fase inicial de implantação. Ao término do processo, cerca de nove mil tabelionatos farão parte da plataforma de serviços. "Não há ramo de atividade que tenha uma capilaridade como a nossa. Por causa desse número de cartórios, o e-notariado tem o potencial de se tornar a maior rede de certificação digital do país", destaca o presidente do CNB, Paulo Roberto Gaiger Ferreira.

O primeiro passo para a implantação dessa rede já está em andamento e consiste em transformar os tabelionatos em Autoridades Certificadoras – é isso que será feito durante o encontro em Campo Grande. Na prática, significa que cada cartório deve obter a sua identidade digital para começar a oferecer os serviços da plataforma online. Uma vez Autoridade Certificadora, o tabelionato também pode emitir o certificado digital gratuito para o cidadão.

A sede da Anoreg/MS fica na travessa Tabelião Nelson Pereira Seba, 50 - Campo Grande.

