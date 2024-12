Enem dos concursos: prazo para pedir revisão de prova termina hoje (10)

Os candidatos que foram reintegrados ao CNU (Concurso Público Nacional Unificado), após decisão da Justiça, e não ficaram satisfeitos com suas notas na prova discursiva podem solicitar a revisão até esta terça-feira (10).

Os resultados estão disponíveis na área do candidato, no site da Fundação Cesgranrio, e foram divulgados na data de ontem (9). Na mesma página, os participantes também podem conferir se a sua situação no concurso foi alterada por causa dos processos judiciais.

A correção da parte escrita das provas dependia do número de acertos que o candidato teve na prova de múltipla escolha, conforme as notas de corte definidas pela Fundação Cesgranrio.

Confira o passo a passo para solicitar a revisão.

- Antes de entrar com o recurso, é possível conferir a prova digitalizada na página oficial do concurso;

- Para isso, basta fazer login com a conta gov.br, acessar o menu "Interposição de recursos" e baixar a imagem;

- O pedido de revisão da nota deve ser feito neste mesmo local. O candidato precisa enviar uma petição direcionada à Fundação Cesgranrio, ou seja, um documento formal narrando os fatos e solicitando uma providência.

É importante lembrar que qualquer pedido de revisão que contenha sinais de identificação do candidato será automaticamente indeferido. Ou seja, ao redigir o pedido, evite qualquer marca ou informação que possa revelar sua identidade.

A nota do candidato poderá ser mantida, aumentada ou diminuída após a revisão.

As decisões dos pedidos de revisão serão divulgadas no dia 20 de dezembro, na página oficial do concurso. Apenas os pedidos deferidos terão suas decisões publicadas.

Além das provas discursivas, os candidatos também podem solicitar a revisão da prova de títulos e do resultado do procedimento de verificação, para quem concorre às vagas por cotas.

Com g1

