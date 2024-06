Entre janeiro e abril, indústria gerou 4.617 vagas de trabalho em MS

Com 9.118 contratações e 8.600 demissões, o setor industrial foi responsável pela abertura de 518 postos formais de trabalho em Mato Grosso do Sul em abril, enquanto no acumulado de janeiro a abril, foram 4.617 vagas abertas pela indústria, resultantes de 36.878 contratações e 32.261 demissões.

Segundo o levantamento do Radar Industrial da Fiems, a participação chega 26% do total de vagas abertas no Estado no período entre janeiro e abril.

Segundo o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, as atividades industriais que mais abriram vagas no mês de abril foram abate de bovinos com mais de 390 oportunidades, instalações e serviços especializados para construção chegando a 295 vagas preenchidas, seguidas por fabricação de álcool (+262), abate de aves (+100)

Já as atividades industriais que mais abriram vagas no acumulado de janeiro a abril foram fabricação de álcool (+889); instalações e serviços especializados para construção (+838); abate de bovinos (+520); abate de aves (+280); construção de edifícios (+211); fabricação de açúcar (+193), extração de minério de ferro (+187), abate de suínos (+126), curtimento e outras preparações de couro (+94) e Fabricação de embalagens de material plástico (+88).

Ainda conforme Ezequiel Resende, o conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou abril de 2024 com o total de 160.443 trabalhadores empregados.

“Indicando, até aqui, um aumento de 2,96% em relação ao fechamento do ano anterior, quando o contingente ficou em 155.826 funcionários”, declarou.

Com isso, a atividade industrial responde por 24% de todo o emprego com carteira assinada (CLT) existente em Mato Grosso do Sul, ficando atrás do segmento de Serviços que emprega 264.120 trabalhadores com participação equivalente a 39%.

Os Municípios que mais contrataram e tiveram saldo positivo foram Campo grande, Nova Andradina, Dourados, Corumbá e Três Lagoas.

Por outro lado, em outros 23 municípios as atividades industriais registraram saldo negativo, com destaque para Ribas do Rio Pardo (-671), Inocência (-112) e Chapadão do Sul (-89).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também