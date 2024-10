Equipes combatem incêndios florestais em diversos municípios no Mato Grosso do Sul

As ações para mitigação das chamas que atingem áreas do Pantanal sul-mato-grossense reúnem mais de 200 agentes entre bombeiros militares, Força Nacional, Ibama, ICMBio e Prefogo, mesmo assim, trabalho é contínuo em focos ativos.

Em Aquidauana, devido ao aumento da temperatura e alteração do vento, novos focos de incêndio surgiram. Foram enviadas equipes com militares do CBMMS e CBMRS nos lados leste e oeste da Serra de Maracaju para conter o incêndio.

Em Miranda um incêndio é combatido no lado oeste do Rio Aquidauana e na região do Rio Salobra. Enquanto em São Gabriel do Oeste há um foco de incêndio na área de morraria, próximo ao Rio Coxim, entre São Gabriel do Oeste e Rio Verde do Mato Grosso.

Em Corumbá as ações acontecem no Morro da Antena. Outras ocorrências são em Costa Rica dentro do Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, Chapadão do Sul, Maracaju e Rio Brilhante.

Os focos estão sendo monitorados para que sejam enviadas equipes para combate no Paiaguás, Nabileque, Paraguai Mirim, Coimbra, Serra do Amolar, Albuquerque). Rio Negro, Costa Rica, Aparecida do Taboado, São Gabriel do Oeste (Areado), Dourados, Coxim, Inocência, Paranaíba, e Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, em Naviraí seguem sendo monitorados por drones e satélites.

