Espaço Fazendinha inaugura centro de recuperação para dependentes químicos

Garantindo um ambiente humanizado e inclusivo, o Espaço Terapêutico Fazendinha realiza nesta sexta-feira (12), sua pré-inauguração, no local onde atende 42 pessoas em situação de dependência química.

O coordenador do local, o terapeuta Adriano Felipe dos Santos Oliveira de 41 anos, tem uma história de superação, o próprio já foi dependente químico e está limpo há 4 anos e através da terapia, busca ajudar outras pessoas que passam pela situação. “Eu vejo que há necessidade, pois tem muitos morando na rua, porque é uma doença progressiva fatal, e uma forma de me manter limpo é trabalhar nessa área, poder ajudar o próximo”, comentou.

O espaço recebe dependente químico e alcoólatra com intuito de tratar o acolhido para que ele possa voltar para sociedade como membro produtivo. “É um tratamento humanizado, todos os dias temos reuniões sobre o tema, terapeuta disponível, psicóloga, enfermaria. É uma comunidade ecumênica, pois a dependência é física, mental e espiritual”.

O espaço conta com quatro alimentações diárias, rotina de horários, atividades práticas inclusivas, tratamento da higiene pessoal do acolhido, ecoterapia, hidroginástica, ioga e sessões terapêuticas.

Presente na pré-inauguração, a prefeita Adriane Lopes destacou o trabalho do Município no acolhimento dos dependentes químicos por meio de 300 vagas de encaminhamentos para clínicas de reabilitação, no entanto ela apontou que não existem "só 300 pessoas precisando" e o trabalho da Fazendinha é essencial no apoio a quem precisa.

Adriane informou que o objetivo da prefeitura é fortalecer essas comunidades para tornar as políticas públicas mais efetivas. "A busca do tratamento já é uma decisão importante, que a pessoa está em busca daquilo que pode mudar a sua vida. Esse é mais um espaço para tranformação de vidas na nossa cidade, e tem nosso apoio e vamos ser parceiros com certeza".



A Prefeitura Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU), tem colaboração com 11 Comunidades Terapêuticas (CT), com um repasse de recursos financeiros para serviços de acolhimento, tratamento, reabilitação e reinserção social de pessoas com dependência psicoativa (álcool e drogas).

O Espaço Terapêutico Fazendinha é um centro privado de tratamento e reintegração dos dependentes químicos com vaga social. Para informações sobre internação ligue: (67) 99252-3335.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também