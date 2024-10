Estado nomeia 36 novos profissionais da saúde

A nomeação de 36 aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde (SES) fou publicada na edição desta segunda-feira (12) do Diário Oficial do Estado, assinada pelo governador Eduardo Riedel.

Os nomeados exercerão as funções de Analista de Desenvolvimento Profissional (2), Arquiteto (1), Assistente Social (2), Biólogo (2), Enfermeiro (1), Fonoaudiólogo (1), Administração (1), Contabilidade (1), Nutricionista (1), Sanitarista (1), Assistente de Serviços de Saúde (13) e Agente Condutor de Veículos (10).

O decreto com a lista de nomes pode ser acessado nas páginas 264 a 266 na edição n. 11.633 do Diário Oficial do Estado (DOE).

